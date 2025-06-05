Какая диета может защитить от рака поджелудочной

Переход с жирной диеты на рацион с низким содержанием жиров может замедлить развитие предраковых изменений в поджелудочной железе. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе. Результаты исследования опубликованы в Journal of Nutrition (JN).

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В ходе эксперимента грызунов разделили на три группы: первую «посадили» на высокожировую диету, а вторую — на низкожировую. Третья группа сначала питалась жирной пищей, а затем была переведена на рацион с низким содержанием жиров.

Результаты показали, что у мышей, которые продолжали питаться жирной пищей, быстрее появлялись признаки раннего рака поджелудочной железы и наблюдался прирост лишнего веса. В то же время у грызунов, сменивших рацион, вес нормализовался, и риск развития предраковых изменений снизился.

Исследователи также зафиксировали положительные изменения в составе микробиома кишечника, экспрессии генов и межклеточной коммуникации — эти процессы играют важную роль в формировании раковых заболеваний и стабилизировались после смены рациона.

Авторы работы подчеркнули, что несмотря на обнадеживающие результаты, применять их напрямую к людям пока рано.

«Очень трудно изучать ранние стадии рака поджелудочной железы у человека, так как биопсия здоровой ткани не проводится», — пояснили ученые.

Тем не менее, они напомнили: сбалансированное питание остается одним из ключевых факторов профилактики заболеваний и поддержания здоровья на клеточном уровне.