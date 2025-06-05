Ученые нашли неожиданный фактор накопления жира в организме

Ученые из Мюнхенского университета установили, что воздействие транспортного шума связано с увеличением жировых отложений в организме и повышением риска метаболических нарушений. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Environment International (EnvInter).

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К такому выводу ученые пришли в результате анализа более 11 тысяч МРТ-сканов и изображений тела Немецкой национальной когорты добровольцев. Оказалось, что даже при уровне шума ниже санитарного порога в 53 дБ у людей увеличивался объем жира под кожей, вокруг внутренних органов и в печени. Повышение шумового воздействия на каждые 10 дБ сопровождалось ростом этих показателей как у мужчин, так и у женщин.

Даже с учетом таких факторов, как загрязнение воздуха, озеленение, социальный статус, хронические заболевания и образ жизни, связь между шумом и жировыми отложениями сохранялась. Это может указывать на прямое влияние шума на метаболизм.

Авторы исследования объясняют, что ночной шум нарушает сон, усиливает стрессовые реакции и влияет на гормональный баланс, что, в свою очередь, отражается на распределении жира в организме. Подобные изменения ассоциируются с повышенным риском ожирения, сахарного диабета второго типа, гипертонии и инсульта.

Учитывая полученные данные, ученые призывают рассматривать транспортный шум как важный фактор риска заболеваний и ужесточить нормативы по его контролю — по аналогии с мерами против загрязнения воздуха.