В России разработали новый метод обнаружения рака

Ученые из Пензенского государственного университета впервые применили квантовые точки с усложненной внутренней структурой для диагностики онкологических заболеваний. Об этом сообщили в Министерстве науки и высшего образования России, передает «Газета.Ru».

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Квантовые точки — это миниатюрные полупроводниковые кристаллы, которые способны испускать яркое и стабильное свечение. Их уже используют во всем мире для точной визуализации процессов в живых организмах. Однако пензенские исследователи пошли дальше: они учли влияние микроокружения опухоли, насыщенного аминокислотами, и адаптировали квантовые точки так, чтобы те реагировали на химическую среду раковых клеток.

При взаимодействии с аминокислотами, находящимися вблизи злокачественной опухоли, квантовые точки начинают менять длину волны излучения. Это позволяет точно определить присутствие опухоли на основании характеристик светового сигнала, пояснил один из авторов исследования, профессор, декан факультета информационных технологий и электроники ПГУ Владимир Кревчик.

Аминокислоты из-за своей электрической активности способны влиять на энергетический спектр квантовых точек. По изменению длины волны их излучения ученые могут зафиксировать присутствие опухоли — злокачественные клетки активно поглощают аминокислоты и концентрируют их вокруг себя.

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