Исследователи выяснили, как кофе на ночь влияет на мозг

Утренняя чашка кофе призвана взбодрить и разбудить мозг после сна. Недавно ученые из Монреаля провели исследование, как бодрящий напиток действует на организм, если его выпить перед сном.

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Кофе, выпитый на ночь, не даст мозгу отдохнуть, заставляя работать на износ. К такому выводу пришли ученые из Университета Монреаля.

Это удалось выяснить с помощью отслеживания мозговой активности добровольцев. Оказалось, кофеин снижает активность аденозина, которую называют «молекулой усталости».

Кроме того, он оказывает воздействие на процесс выработки дофамина, норадреналина и ацетилхолина, что нарушает глубокую фазу сна, которая нужна для восстановления мозга и снижения риска деменции.

Более того, оказалось, воздействие более губительно для молодых людей в возрасте 20-27 лет. На людей в возрасте 41-58 лет напиток оказывает менее выраженный эффект.

Ученые считают, что причина кроется в более высоком уровне аденозина, накапливающемся в течение дня у молодых людей.

Ранее ученые выяснили, как кофеин влияет на здоровье женщины, также они заявили, что комары могут найти человека, чей «аромат» им по душе, с расстояния 100 метров.