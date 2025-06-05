Исследователи выяснили, как кофе на ночь влияет на мозг

Ученые выяснили, что кофе на ночь не дает мозгу отдохнуть
Утренняя чашка кофе призвана взбодрить и разбудить мозг после сна. Недавно ученые из Монреаля провели исследование, как бодрящий напиток действует на организм, если его выпить перед сном.
Кофе, выпитый на ночь, не даст мозгу отдохнуть, заставляя работать на износ. К такому выводу пришли ученые из Университета Монреаля.
Это удалось выяснить с помощью отслеживания мозговой активности добровольцев. Оказалось, кофеин снижает активность аденозина, которую называют «молекулой усталости».
Кроме того, он оказывает воздействие на процесс выработки дофамина, норадреналина и ацетилхолина, что нарушает глубокую фазу сна, которая нужна для восстановления мозга и снижения риска деменции.
Более того, оказалось, воздействие более губительно для молодых людей в возрасте 20-27 лет. На людей в возрасте 41-58 лет напиток оказывает менее выраженный эффект.
Ученые считают, что причина кроется в более высоком уровне аденозина, накапливающемся в течение дня у молодых людей.
Ранее ученые выяснили, как кофеин влияет на здоровье женщины, также они заявили, что комары могут найти человека, чей «аромат» им по душе, с расстояния 100 метров.