Австралийские ученые приблизились к открытию лекарства от ВИЧ

Команда ученых-медиков из Мельбурна продемонстрировала способ сделать ВИЧ видимым внутри лейкоцитов, что открывает путь к его полному выведению из организма. Об этом пишет The Guardian.

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Новое лекарство может на шаг приблизить излечение ВИЧ, отмечают исследователи из Института инфекций и иммунитета Питера Доэрти в Мельбурне. Вся проблема, по их словам, состояла в том, что вирус мог "скрываться" внутри определенных лейкоцитов и, возможно, в организме человека существует резервуар ВИЧ, который не позволял ни иммунной системе, ни лекарствам справиться с заболеванием. В статье, опубликованной журналом Nature Communications, исследователи впервые продемонстрировали способ сделать вирус видимым.

The Guardian пишет, что в мире почти 40 миллионов человек заражены ВИЧ, они вынуждены принимать лекарства до конца жизни, чтобы подавлять вирус. А по данным ЮНЭЙДС, в 2023 году от ВИЧ каждую минуту умирал на Земле один человек.

По словам доктора Паулы Севал, научного сотрудника института Доэрти и соавтора исследования:

"Новая конструкция наночастиц может стать способом лечения ВИЧ".

Издание сообщает также историю открытия. Одна из коллег Севал однажды представила результаты теста на еженедельном собрании в лаборатории, но доктор заявила, что они кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой.

"Мы отправили ее обратно в лабораторию, чтобы она повторила эксперимент. На следующей неделе она вернулась с такими же хорошими результатами. Так что нам пришлось поверить в это. И, конечно, с тех пор мы повторяли это много-много раз, - говорит Севал и добавляет: - Мы были поражены тем, насколько сильно изменилась ситуация. Все мы просто сидели и ахали: "Ничего себе!"

Впрочем, потребуются дальнейшие исследования для окончательных выводов: достаточно такого выявления вируса, чтобы иммунная система организма могла с ним справиться, или же эту технологию необходимо сочетать с другими методами лечения.

Но соавтор исследования доктор Майкл Рош из Мельбурнского университета заявил, что открытие может иметь более широкое применение, выходящее за рамки ВИЧ, поскольку соответствующие лейкоциты также участвуют в развитии других заболеваний, включая рак.