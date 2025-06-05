В России продвинулись в создании лекарств от диабета

Специалисты Сеченовского университета разработали технологию получения импортозамещающей фармацевтической субстанции для создания лекарств от сахарного диабета II типа, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"Ученые Центра синтетической биотехнологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова разработали новую биотехнологию получения фармацевтической субстанции для производства препаратов на основе агонистов рецепторов ГПП-1, в том числе семаглутида. Это препараты нового класса, которые широко используется для лечения сахарного диабета II типа и ожирения", - говорится в сообщении.

По словам руководителя Центра синтетической биотехнологии Сеченовского университета Василия Степаненко, новая технология сокращает время производства субстанции на основе генетически модифицированного штамма кишечной палочки и делает технологический процесс гораздо более доступным для трансфера на производственную площадку.

Как отметили в пресс-службе, в настоящее время большинство доступных на российском рынке препаратов производят из фармацевтической субстанции из Китая.