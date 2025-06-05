Чем опасно снижение чувствительности к инсулину у женщин

Инсулинорезистентность и связанные с ней метаболические нарушения могут быть ключом к пониманию причин аномальных маточных кровотечений у женщин репродуктивного возраста. К такому выводу пришла международная команда исследователей. Работа опубликована в журнале Menopause.

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Согласно данным, примерно 30% женщин сталкиваются с аномальными маточными кровотечениями, и это оказывает серьезное влияние на качество жизни. При этом инсулинорезистентность, вызванная малоподвижным образом жизни, неправильным питанием и избыточным весом, становится все более распространенной проблемой, особенно среди женщин детородного возраста.

В рамках исследования ученые проанализировали данные более 200 женщин в возрасте от 18 до 54 лет. Участницам измеряли уровень инсулина натощак и показатели метаболического синдрома, включая индекс массы тела и соотношение талии к бедрам. После статистической обработки с поправками на возраст и уровень холестерина было установлено: повышенный инсулин в крови достоверно ассоциируется с аномальными маточными кровотечениями.

Результаты открывают путь к новым профилактическим стратегиям. Исследователи подчеркивают: чтобы эффективно бороться с нарушениями менструального цикла, нужно рассматривать матку как орган-мишень метаболических нарушений, а не только репродуктивную систему в отрыве от общего состояния организма. В долгосрочной перспективе борьба с гиперинсулинемией и лишним весом может стать частью комплексного подхода к женскому здоровью.