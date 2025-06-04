Общение с собаками оказалось полезным для здоровья

Ранние взаимодействия с собаками могут ослаблять генетическую предрасположенность к экземе у детей. К такому выводу пришли исследователи из Университета Эдинбурга, опубликовавшие результаты крупного анализа в журнале Allergy.

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Ученые проанализировали данные более 25 тысяч человек из 16 европейских исследований, чтобы выяснить, как 24 генных варианта, связанных с экземой, взаимодействуют с 18 факторами ранней среды — включая грудное вскармливание, наличие старших братьев и сестер, курение, антибиотики, домашних животных и др. Среди них было выявлено 14 значимых взаимодействий.

Особое внимание привлек ген, отвечающий за выработку рецептора интерлейкина-7 — молекулы, участвующей в регуляции иммунной системы. Оказалось, что у детей с определенной формой этого гена контакт с собакой в младенчестве снижает воспалительную активность кожи и, соответственно, риск развития экземы. Лабораторные модели подтвердили: воздействие на этот участок ДНК подавляется именно при наличии собаки в доме.

Авторы подчеркивают, что это первое исследование, объясняющее предполагаемое защитное действие собак на молекулярном уровне. И хотя для подтверждения результатов потребуются дополнительные работы, исследование открывает новые возможности в профилактике аллергических заболеваний.

Ранее ученые предупреждали о вреде собак для окружающей среды. Исследования показали, что даже домашние питомцы могут нарушать экосистемы, пугать диких животных и загрязнять природу.