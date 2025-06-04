Ученые создали умные контактные линзы

Учёные из Японии разработали уникальные контактные линзы, покрытые материалом MXene, которые защищают глаза от электромагнитного излучения (ЭМИ) и сохраняют высокую прозрачность.

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С ростом популярности Интернета вещей и беспроводных устройств возрастает и беспокойство по поводу влияния излучения на здоровье, особенно глаз. Исследователи из Университета Васэда и других научных учреждений нашли решение — контактные линзы с покрытием из MXene, материала на основе карбида металлов.

Ранее MXene было сложно использовать из-за слабой прочности и склонности к окислению. Но новая технология позволяет надёжно закреплять его на мягких линзах и защищать от разрушения.

Такие линзы пропускают более 80% света, защищают от пересыхания и не вредят глазам (биосовместимость — свыше 90%). При испытаниях на свиных глазах они показали высокую эффективность в защите от микроволн, поглощая и рассеяя тепло. В будущем такая технология может использоваться и в медицине, и в других «умных» гаджетах.