Пермские ученые создали нетоксичные обезболивающие

Исследователи из пяти российских вузов создали класс соединений, способный стать основой для разработки эффективных обезболивающих препаратов. Эти вещества не только снимают различные виды боли, но и обладают низким уровнем токсичности, а также не вызывают нежелательных реакций.

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Соединения представляют собой растворимые в жидкости бесцветные кристаллы. Болеутоляющее действие химики проверяли с помощью белых мышей. Животным вводили дозу суспензии, помещали их на пластину, нагретую до 53,5°C, и замеряли время до появления болевой реакции (попытки убежать или облизать лапы). Результаты сравнивали с контрольной группой, которой анальгетик не вводили.

Оказалось, те, кто получил дозу вещества, в два раза медленнее реагировал на боль, - рассказала кандидат химических наук Екатерина Денисламова. - Проверка на токсичность позволила отнести вещества к IV классу, объединяющему почти нетоксичные препараты.

По словам ученых, низкая токсичность позволит избежать побочных эффектов. При этом процесс синтеза нового класса соединений достаточно прост и может быть освоен большинством российских фармацевтических предприятий.