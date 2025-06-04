Пермские ученые создали нетоксичные обезболивающие и испытали их на мышах

Российская Газета

Исследователи из пяти российских вузов создали класс соединений, способный стать основой для разработки эффективных обезболивающих препаратов. Эти вещества не только снимают различные виды боли, но и обладают низким уровнем токсичности, а также не вызывают нежелательных реакций.

Пермские ученые создали нетоксичные обезболивающие
© Российская Газета

Соединения представляют собой растворимые в жидкости бесцветные кристаллы. Болеутоляющее действие химики проверяли с помощью белых мышей. Животным вводили дозу суспензии, помещали их на пластину, нагретую до 53,5°C, и замеряли время до появления болевой реакции (попытки убежать или облизать лапы). Результаты сравнивали с контрольной группой, которой анальгетик не вводили.

Оказалось, те, кто получил дозу вещества, в два раза медленнее реагировал на боль, - рассказала кандидат химических наук Екатерина Денисламова. - Проверка на токсичность позволила отнести вещества к IV классу, объединяющему почти нетоксичные препараты.

По словам ученых, низкая токсичность позволит избежать побочных эффектов. При этом процесс синтеза нового класса соединений достаточно прост и может быть освоен большинством российских фармацевтических предприятий.

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