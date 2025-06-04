Как оральные контрацептивы влияют на здоровье мозга: выводы ученых

Учёные медики и раньше предупреждали, что приём комбинированных оральных контрацептивов может негативно повлиять на здоровье мозга и его кровоснабжение. Однако после дополнительных исследований удалось выяснить, что КОК значительно повышает риск инсульта, да непростого. Подробности — далее в материале.

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Что выяснили ученые

По данным Европейской организации по исследованию инсульта, приём комбинированных оральных контрацептивов (КОК) повышает риск криптогенного инсульта, то есть имеющего непонятную причину. На такой вид инсульта приходится 40% всех кровоизлияний в мозг.

Учёные из международной организации изучили данные трёх сотен женщин с 18 до 49 лет, которые принимали КОК и у которых случался (или не случался) криптогенный инсульт. Оказалось, что в группе, которая пережила инсульт, было в 3 раза больше тех, кто принимал контрацептивы.

По этой причине учёные посоветовали аккуратнее относиться к приёму КОК, особенно женщинам с болезнями сердечно-сосудистой системы. В дальнейшем врачи планируют изучить, влияет ли на повышенный риск инсульта вид оральных контрацептивов.

Чем грозит длительный приём КОК

Ранее сообщалось, что может произойти со организмом женщины при длительном приёме оральных контрацептивов. Подробнее об этом можно узнать здесь.