Псориаз оказался связан с нарушениями сна

Майкл Дж. Диас из Медицинского колледжа при Университете Флориды в Гейнсвилле вместе с коллегами оценил в рамках новой научной работы, как тяжесть псориаза связана с риском развития расстройств сна. Анализ включал 7743 взрослых с псориазом, выявленным в базе данных All of Us.

В рамках нового исследования взрослых с псориазом сопоставили в соотношении 1:4 с контрольной группой, которая соответствовала им по возрасту, расе/этнической принадлежности, полу. Было обнаружено, что лёгкий псориаз значительно связан с развитием синдрома беспокойных ног, бессонницы и обструктивного апноэ во сне при корректировке по социально-демографическим переменным и сопутствующим заболеваниям. Ещё сильнее эти связи были у людей с умеренной или тяжёлой степенью псориаза.

Риск столкнуться с расстройствами сна был выше у небелых пациентов. Особенно это касалось бессонницы и обструктивного апноэ во сне.

Ограничения исследования включают использование электронных медицинских карт и вероятность диагностической ошибки.

