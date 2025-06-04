Международная команда исследователей выяснила, что алкоголь по-разному влияет на мужчин и женщин — и это может изменить подход к лечению алкогольной зависимости. Оказалось, что мозг самок крыс сильнее и быстрее реагирует на алкоголь, чем мозг самцов. Это значит, что женщины могут быть более чувствительны к алкоголю уже на ранних стадиях его употребления. Работа опубликована в журнале Biological Psychiatry.

Особое внимание ученые уделили области мозга, связанной со стрессом и эмоциями. Они выяснили, что даже небольшое количество алкоголя может изменить работу этой части мозга у самок. У самцов такие изменения происходят только после длительного и тяжелого употребления.

Исследователи также протестировали два уже существующих лекарства — празозин и пропранолол, которые обычно применяются при повышенном давлении и мигренях. Оказалось, что празозин снижает тягу к алкоголю даже у тех, кто еще не стал зависимым, а пропранолол помогает только на более поздних стадиях зависимости. Эти данные особенно важны для женщин, ведь у них оба препарата сработали по-разному и в разное время.

Чтобы проверить, насколько это применимо к людям, ученые изучили ткани мозга женщин, страдавших от алкогольной зависимости. Они нашли признаки, что у них снижена активность определенных участков мозга, связанных с обработкой стресса. Это может частично объяснять, почему женщинам труднее справляться с последствиями алкоголя.

Исследователи подчеркивают: понимание различий в реакции мужского и женского организма на алкоголь поможет разрабатывать более точные и эффективные методы лечения. В будущем они планируют изучить, могут ли эти лекарства также облегчать другие симптомы зависимости — тревожность, депрессию и повышенную чувствительность к боли.