В речной рыбе нашли паразитов, опасных для человека

Ученые из Института океанографии Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего обнаружили, что более 90% популярных пресноводных рыб в Южной Калифорнии заражены паразитами, опасными для человека. Речь идет о двух видах плоских червей — трематодах, которые могут вызывать проблемы с желудком, потерю веса и слабость. В редких случаях заражение приводит к серьезным последствиям, таким как инсульт или сердечный приступ. Работа опубликована в журнале Journal of Infectious Diseases (JID).

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Как поясняют исследователи, эти паразиты раньше встречались преимущественно в Юго-Восточной Азии, но теперь широко распространились и в США. Вероятнее всего, они попали туда вместе с инвазивными улитками, которые за последние годы обосновались в семнадцати штатах. Паразиты развиваются в теле улитки, затем переходят в рыбу, а уже потом — в человека или птицу, если зараженную рыбу съедают.

Исследование охватило 84 рыбы, выловленные в популярных местах для рыбалки в округе Сан-Диего. Среди них были, в том числе, окунь и синежаберный солнечник— виды, которые часто попадают на стол. Оказалось, что подавляющее большинство рыбы заражено, причем у некоторых особей обнаружены тысячи паразитов. Ученые также изучили популярные видеоролики о приготовлении такой рыбы — в 65% из них не упоминались правила безопасности, например, термическая обработка или предварительное замораживание.

Авторы подчеркивают, что поводов для паники нет: паразитов легко уничтожить, если правильно готовить рыбу. Однако они отмечают, что многие американцы об этом попросту не знают и могут подвергаться риску заражения.

Исследователи призывают включить заражение трематодами в официальный список заболеваний, подлежащих обязательной регистрации. Они также намерены передать результаты в региональные органы здравоохранения и надеются, что информация поможет врачам внимательнее относиться к симптомам, связанным с паразитарными инфекциями.