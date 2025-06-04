В России ускорили создание антибиотиков с нескольких месяцев до пары дней

Российские учёные разработали ИИ, который поможет значительно сократить исследования антибиотиков.

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Учёные из химико-биологического кластера университета, ИТМО, создали уникальную платформу, которая помогает быстро подобрать эффективные комбинации наночастиц и антибиотиков. Такая технология способна значительно сократить время поиска новых лекарств против устойчивых к препаратам бактерий, вместо нескольких месяцев теперь это займёт всего пару дней. Это большой шаг вперёд в борьбе с опасными инфекциями, устойчивыми к традиционным методам лечения.

В основе разработки лежат продвинутые модели машинного обучения и генетические алгоритмы. Они позволяют учёным не тратить ресурсы на бессмысленные тесты, а сразу сосредоточиться на самых перспективных вариантах. Это делает процесс создания новых препаратов гораздо быстрее и эффективнее.

По словам аспиранта Сусана Джьякхво, платформа даёт возможность использовать меньшие дозы антибиотиков и наночастиц, что снижает риск побочных эффектов. Кроме того, благодаря двойному воздействию на бактерии, им сложнее выработать устойчивость. В итоге такой подход открывает новые пути для борьбы с мультирезистентными патогенами, угрожающими здоровью людей.