Как меняются волны мозга в ответ на музыку

Каждый звук, который вы слышите, проходит от уха к мозгу, но что именно происходит в мозге при восприятии непрерывного звукового потока? Новое исследование Орхусского университета (Дания), опубликованное в Advanced Science, показывает, что мозг не просто фиксирует звук, а динамично перестраивает свою работу в реальном времени, управляя взаимодействием мозговых волн в разных частях органа.

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Авторы представили метод нейровизуализации FREQ-NESS (Frequency-resolved Network Estimation via Source Separation). Этот метод с помощью продвинутых алгоритмов разделяет перекрывающиеся мозговые сети по их доминирующей частоте и отслеживает их распространение по всему мозгу.

«Раньше мы воспринимали мозговые волны как фиксированные — альфа, бета, гамма — и мозг как набор отдельных зон, — говорит первый автор исследования, доктор Маттиа Россо. — FREQ-NESS показывает гораздо более сложную картину, где разные частоты динамично взаимодействуют и отражают внутреннее состояние мозга и внешние стимулы».

Подход позволяет с высокой точностью картировать внутреннюю организацию мозга по частотам и пространству, открывая новые возможности для нейронауки, интерфейсов «мозг-компьютер» и диагностики.

Исследование дополняет данные о том, как мозговые ритмы влияют на восприятие музыки, внимания и сознания.

«Мозг не просто реагирует — он постоянно переконфигурируется, и теперь мы можем это буквально видеть. Это меняет подход к изучению мозга, включая сознание и взаимодействие с миром», — говорит руководитель исследования профессор Леонардо Бонетти.

Благодаря надежности метода в разных условиях, он может стать основой для индивидуального картирования мозга.