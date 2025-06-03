Определены два натуральных средства от облысения

Ученые из японской фармацевтической компании Rohto Pharmaceutical Co выявили, что экстракты коры филодендрона и высушенной кожуры мандарина (чинпи) могут эффективно бороться с облысением у мужчин. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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В рамках исследования ученые сосредоточились на факторе роста плаценты (PlGF) — белке, вырабатываемом клетками дермальных сосочков. Он играет ключевую роль в формировании волос в нижней части волосяного фолликула. Целью было определить, какие растительные экстракты способны стимулировать его выработку.

В лабораторных условиях команда протестировала ряд растительных компонентов и обнаружила, что экстракты коры филодендрона и цитруса чинпи повышают уровень PlGF в клетках волосяных фолликулов в 2,1 и 2,2 раза соответственно. Ученые объяснили, что филодендрон — это дерево, произрастающее в тропических районах Азии, а чинпи — это традиционный компонент китайской медицины, представляющий собой высушенную на солнце кожуру мандарина.

На следующем этапе ученые планируют использовать полученные данные для разработки препаратов против выпадения волос как для мужчин, так и для женщин.

По оценкам, только в Великобритании более 15,4 миллиона человек страдают от различных форм алопеции. По данным Британской ассоциации дерматологов, к 50 годам не менее половины мужчин теряют часть волос по естественным причинам. Выпадение волос также может быть связано со стрессом, лечением онкологических заболеваний, дефицитом железа или резкой потерей веса.