Назван дешевый продукт, защищающий сердце от болезней

Американские ученые из Иллинойсского технологического института доказали, что регулярное включение фасоли в рацион снижает риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца и диабет 2 типа. Исследование представили на конференции Американского общества питания (ANS) в Орландо.

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Команда обнаружила, что употребление всего одной чашки фасоли в день способствует улучшению уровня холестерина и снижению воспаления.

В 12-недельном исследовании участвовали 72 человека с преддиабетом. У тех, кто ел нут, значительно снизился общий холестерин, а у группы, потреблявшей черную фасоль, уменьшился уровень маркера воспаления — интерлейкина-6. При этом изменений в уровне глюкозы не наблюдалось.