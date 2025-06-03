Ученые выяснили, с чем связана бактериальная пневмония у детей

Российские ученые выяснили, что заражение детей микоплазменной пневмонией, одной из распространенных бактериальных респираторных инфекций, в 62% случаев сопровождается как минимум одной вирусной инфекцией, в том числе ковидом и парагриппом. Понимание этого поможет подобрать оптимальные подходы к лечению больных, сообщил Центр научной коммуникации (ЦНК) МФТИ.

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«При проведении этого исследования мы наметили несколько основных целей. Во-первых, провести анализ циркулирующих инфекций, ассоциированных с микоплазменной пневмонией, среди госпитализированных детей. Во-вторых, определить, какие из обнаруженных мутаций ассоциированы с наличием устойчивости к антибиотикам, и сравнить образцы в двух контрольных группах»‎, — пояснил младший научный сотрудник НИИ системной биологии и медицины Роспотребнадзора (Москва) Иван Чудинов, чьи слова приводит ЦНК МФТИ.

Для получения подобных сведений исследователи собрали и изучили 193 образца мокроты и других биоматериалов, полученных от россиян младше 18 лет во время сезонной вспышки пневмонии во время осени и зимы 2023-2024 годов. Ученые изучили структуру генома бактерии Mycoplasma pneumoniae, вызывающей пневмонию у детей, а также проанализировали то, какие другие патогены присутствовали в этих пробах.

«Эта работа примечательна тем, что нам впервые удалось охарактеризовать полный геном микоплазмы российского пациента. Нам подходили только глубокие мазки, которые сложно взять у детей. Прибавим транспортировку из весьма далеких регионов нашей страны, что существенно снижает шансы для получения клинических изолятов. Как следствие, получить для исследования живущие и переживающие пассажи образцы микоплазмы не только сложная задача, но и большая удача»‎, — пояснил Чудинов.

Проведенный исследователями анализ показал, что у 62% юных пациентов с микоплазменной пневмонией была выявлена сопутствующая вирусная коинфекция. Преобладали вирус парагриппа HPIV - 47% и коронавирус SARS-CoV-2 - 12,4%, при этом 15% больных были инфицированы двумя или более вирусами. Значительная часть бактерий-возбудителей пневмонии и из европейской, и дальневосточной части РФ - около 40% и 35% соответственно - были носителями мутации в гене 23S, повышающей стойкость микробов к антибиотикам-макролидам.

При этом ученые отмечают, что пока им не удалось обнаружить мутаций в генах parC и gyrA, которые бы делали возбудителей пневмонии устойчивыми к действию антибиотиков из класса фторхинолонов. Подобные изменения в структуре ДНК уже присутствуют у ближайших родственников Mycoplasma pneumoniae, что говорит о необходимости ведения пристальных наблюдений за их потенциальным появлением среди представителей данного вида патогенных микробов, подытожили исследователи.