В Японии создали универсальную кровь для переливания любому человеку

В Японии исследователи создали искусственную кровь, пригодную для переливания любому человеку, независимо от его группы крови.

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Данное исследование может существенно облегчить проблему дефицита донорской крови, особенно в странах с ограниченными ресурсами, где потребность в крови универсальной группы 0(I) часто не удовлетворяется.

В основе искусственной крови лежит гемоглобин – ключевой белок, отвечающий за транспортировку кислорода. Ученые извлекают этот белок из донорской крови, которая по истечении срока годности уже не пригодна для использования, и запечатывают его в защитную оболочку. Это позволяет сформировать стабильные, лишенные вирусов искусственные эритроциты.

Клинические испытания стартовали в 2022 году с участием здоровых добровольцев. Им вводили искусственную кровь внутривенно в различных дозировках. Несмотря на незначительные побочные эффекты, серьезных изменений в состоянии испытуемых не наблюдалось, сообщили на портале Tokyo Weekender.