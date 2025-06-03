Исследование опровергло теорию появления проказы в Америке

В появлении в Америке проказы винят европейских колонизаторов. Якобы именно они завезли опасную бактерию на континент.

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Но последнее исследование, проведенное группой ученых под руководством Сян-Ян Хана из Техасского университета, доказывает, что бактерии Mycobacterium lepromatosis существовали в Америке задолго до появления колонизаторов.

Это удалось выяснить в ходе изучения ДНК людей, проживавших на континенте около тысячи лет назад. Находки были сделаны в Канаде и Аргентине. Расстояние между ними - 12 тысяч километров.

Ученые выяснили, что в останках сохранились фрагменты ДНК двух штаммов проказы. При этом современные штаммы действительно берут начало от завезенных колонизаторами бактерий.

Другой существовал на континенте 10 000 лет назад, пишет «Naked-Science».

Ученые объяснили, обнаружить патоген сразу не удавалось, поскольку он поражает сосуды, а не кости, что затрудняло археологам обнаружить её следы.

Ранее в Колумбии обнаружили геном людей, исчезнувших 2 000 лет назад. Также Великая Китайская стена оказалась на 300 лет старше.