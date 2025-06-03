Создано отталкивающее 100% бактерий покрытие

Ученые разработали новый способ защитить поверхности от бактерий. Он основан на свойствах резилина природного белка, встречающегося у насекомых.

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Резилин сверхэластичный белок, который помогает насекомым прыгать и расправлять крылья. Именно он позволяет некоторым видам блох совершать прыжки, в 200 раз превышающие длину их тела.

Разработку представили в Мельбурнском королевском технологическом университете в Австралии. Ученые заявили, что соединение, имитирующее резилин, позволит создать антибактериальные покрытия нового поколения для медицинских инструментов. Оно полностью блокирует прикрепление бактерий к поверхности.

Исследователи создали резилин-миметические полипептиды (RMP) инженерные белки, имитирующие эластичность и биосовместимость резилина. Затем они изготовили четыре покрытия и протестировали механические свойства каждого из них. Так, на покрытия поместили кишечную палочку распространенный источник внутрибольничных инфекций.

Результаты показали, что коацерватное покрытие на 100% отталкивает бактерии, предотвращая их прикрепление к поверхностям. При этом оно не токсично для клеток человека. Коацерваты это мягкие сферические наноразмерные капли, состоящие из белков (в данном случае резилина). Они слипаются в воде и образуют отдельную фазу, которая покрывает поверхности и влияет на то, как клетки или бактерии взаимодействуют с ними.

Ученые отметили, что многие бактерии выработали резистентность к антибиотикам. Однако к механическим разрушениям, вызванным резилиновыми покрытиями, они не адаптируются, так что этот метод обещает быть более эффективным, сообщает Advances in Colloid and Interface Science.

Ранее ученые раскрыли причину долговечности штаммов чумы. Она оказалась связана с изменением одного гена. Модификация продлевала срок заражения, но снижала смертность. Благодаря этому носитель успевал передать бактерию большему количеству окружающих.