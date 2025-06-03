В РФ создадут импортозамещающий хирургический набор для стоматологов

Специалисты Первого МГМУ имени И.М. Сеченова разрабатывают импортозамещающий хирургический набор для проведения стоматологических операций любой сложности, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

По словам доцента кафедры челюстно-лицевой хирургии имени академика Н.Н. Бажанова Института стоматологии имени Е.В. Боровского Сеченовского университета Леонида Бороздкина, в настоящее время инструменты для установки дентальных имплантатов - винтов - закупают в основном за границей. Однако одного набора часто бывает недостаточно, так как они не универсальны и обычно предназначены для конкретной операции.

"Поэтому мы <…> решили создать эргономичный набор, который будет содержать в себе полный спектр всех нужных инструментов для операции любой сложности", - сказал ученый.

По информации пресс-службы, новый хирургический набор позволит стоматологам устанавливать пациентам дентальные имплантаты в самых сложных случаях, например, когда кость под потерянными зубами атрофировалась и места для установки зубного протеза стало недостаточно.

Отмечается, что в наборе будет около 50 инструментов.

"Среди инструментов, которые войдут в новый набор - фрезы для формирования лож под имплантаты в кости, четыре разных экспандера, используемых для раздвижения костей, декортикаторы, которыми снимают поверхностный слой кости, чтобы имплантаты вошли в нее с нужным натяжением, и динамометрические отвертки для закручивания винтов с набором насадок", - говорится в сообщении.

Как отметил директор по коммерциализации технологий Сеченовского университета Александр Кулиш, уже подготовлена конструкторская документация на хирургический набор и в настоящее время специалисты разрабатывают его 3D-модель. А к концу 2025 году будет разработан прототип.