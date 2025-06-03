Биологи выяснили, с чем связаны вспышки АЧС в Европе

Европейские молекулярные биологи открыли свидетельства того, что все недавние вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в Европе были вызваны одной и той же линией штаммов этого патогена, чьи представители циркулируют по западным регионам Евразии как минимум с 2007 года. Выводы ученых были представлены в статье в научном журнале Genome Biology and Evolution.

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«Проведенный анализ свидетельствует о том, что недавние вспышки африканской чумы свиней не были порождены недавними эпизодами ввоза ее носителей из Африки или других регионов мира. Оказалось, что вирус АЧС присутствует в регионе как минимум с 2007 года, а его ускоренное распространение в последние годы связано с миграциями и деятельностью человека»‎, — говорится в исследовании.

К такому выводу пришла группа европейских молекулярных биологов под руководством научного сотрудника Института Пирбрайта (Великобритания) Кристофера Незертона при изучении большого число образцов вирусных частиц АЧС, собранных на фермах в Литве, Польше, Германии и ряде других стран в промежутке между июлем 2016 года и августом 2019 года. Ученые полностью расшифровали их геномы и сопоставили их друг с другом.

Также ученые расшифровали и изучили структуру ДНК тех вариаций вируса, которые поражают животных в экваториальных и тропических странах Африки и в других регионах мира, куда данный патоген был занесен за последние пять десятилетий в результате международной торговли и других форм деятельности человека. Их изучение показало, что текущая вариация вируса АЧС циркулирует по Европе уже почти два десятилетия, распространяясь между соседними странами.

Как отмечают ученые, им не удалось зафиксировать ни одного свидетельства того, что с 2007 года на территорию Европы были завезены африканские штаммы вируса АЧС, а также другие линии этого патогена, циркулирующие за пределами западной Евразии. Это свидетельствует о наличии устойчивого резервуара инфекции в Европе, раскрытие чьей природы и истории появления потребует сбора и изучения большого числа образцов генома вируса АЧС.

«Вирус африканской чумы свиней по-прежнему остается одной из самых больших угроз для популяций кабанов и домашних свиней в Европе. Каждый новый образец вирусного генома, который нам удается расшифровать, приближает нас к раскрытию динамики циркуляции данного патогена»‎, — подытожил Незертон, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

О болезни

Африканская чума свиней - вирусное заболевание, не представляющее опасности для человека, но способное нанести серьезный урон популяциям кабанов и сельскому хозяйству, так как заболевшие животные не поддаются лечению и от нее нет вакцины. Только в 2024 г. в Европе вспышки АЧС были зафиксированы в семи странах Европы, а общее число погибших животных превысило миллион за два последних года.