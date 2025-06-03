Ученые завершили испытания протезов с системой нейроуправления

В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ) успешно завершились первые испытания прототипов остеоинтегрируемых конструкций для протезирования нижних конечностей. Об этом сообщают «Известия».

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Эти разработки помогают приблизить биомеханику движения к естественной и минимизировать нагрузку на мягкие ткани, сообщили представители команды разработчиков. Также в рамках исследования ведется работа над более естественным управлением экзопротезами с использованием нейромышечных сигналов.

Проект реализуется в центре компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ в сотрудничестве с компанией «Моторика», занимающейся разработкой и производством протезов, а также с Сколковским институтом науки и технологий «Сколтех» и другими партнерами. В ходе испытаний были проведены операции на лабораторных животных, которым был установлен новый внутрикостный имплантат.

Остеоинтегрируемые протезы представляют собой сложное технологическое и медицинское решение, обладающее высоким потенциалом для улучшения качества жизни пациентов.

«Наша цель — создать продукцию, способную удовлетворить потребности людей, столкнувшихся с ампутацией», — рассказал генеральный директор «Моторики» Андрей Давидюк.

Он добавил, что после завершения научных исследований специалисты собираются приступить к внедрению данной инновационной технологии и выпуску изделий.