Ученые нашли причину будущих пандемий

Американские ученые из Университета Джорджии и Университета Оклахомы провели масштабный анализ 300 вспышек заболеваний за последние 40 лет. Результаты показали, что бедность создает идеальные условия для распространения инфекций. Исследование опубликовано в научном журнале Microorganisms.

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Команда выяснила, что в регионах с плохой медицинской инфраструктурой и антисанитарией чаще возникают бактериальные эпидемии, такие как туберкулез и чума. При этом экологические изменения, включая климатические аномалии и контакты с дикими животными, провоцируют вспышки вирусных заболеваний.

«Пандемия COVID-19 наглядно показала, как социальные факторы влияют на распространение болезней. В бедных районах с плохим доступом к медицине любая инфекция распространяется быстрее и имеет более тяжелые последствия», — пояснил ведущий исследователь Пэйтон Филлипс.

Особую тревогу вызывает рост зоонозных заболеваний — 75% новых инфекций передаются человеку от животных. Яркие примеры — лихорадка Эбола (от летучих мышей) и птичий грипп.

Ученые предупреждают: по мере разрушения естественных экосистем и изменения климата этот риск будет только возрастать.