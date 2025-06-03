Разработан ИИ для определения рака по медицинской карте пациента

Российские медики начнут использовать программу с ИИ, которая определяет рак на ранних стадиях по медицинской карте и анкете.

© Ferra.ru

Росздравнадзор официально зарегистрировал программу Galenos.AI, созданную на базе искусственного интеллекта, которая способна с точностью до 98% выявлять 16 видов рака на ранних стадиях. Об этом рассказали в компании «ТехЛАБ», разработавшей сервис. Galenos.AI анализирует электронную медицинскую карту пациента и специальную анкету, чтобы определить признаки возможного онкологического заболевания и предупредить врачей о необходимости углублённой диагностики.

Выявление рака на ранних этапах критично для успешного лечения. Например, при раке молочной железы обнаружение болезни на первой стадии сокращает затраты на терапию более чем в 200 раз и вдвое увеличивает шансы пациента прожить пять лет и более. Система Galenos.AI уже охватывает такие распространённые виды рака, как меланома, рак лёгких, желудка, шейки матки и другие, оценивая более 80 факторов риска для каждого из них.

Ранее сервис прошёл успешные испытания в трёх регионах России и работал с врачами государственных клиник. Теперь, получив официальное медицинское одобрение и подтвердив безопасность, Galenos.AI готов к масштабному внедрению. По словам директора «ТехЛАБ» Александра Шаповалова, технология входит в национальные проекты и уже проанализировала свыше 10 тысяч электронных медкарт, а также показала эффективность через вовлечение пациентов через региональные порталы записи к врачам. Теперь компания рассчитывает расширить использование программы в соответствии с высокими требованиями регуляторов.