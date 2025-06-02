Перечислены полезные свойства розмарина

Хроническое воспаление, которое сохраняется в течение длительного времени, связано с множеством заболеваний. Например, с диабетом, болезнями сердца, депрессией, некоторыми видами рака. Один из способов борьбы с хроническим воспалением - включение в рацион определённых продуктов и трав.

© Ferra.ru

Розмарин содержит большое количество фитохимических веществ или соединений, которые положительно влияют на здоровье. Речь идёт об антиоксидантах.

Учёные обнаружили, что розмариновая кислота и карнозная кислота в розмарине обладают лечебными свойствами. Специалисты пришли также к выводу, что розмарин следует рассматривать как альтернативную терапию для избавления от воспаления, боли, расстройств памяти, тревожности.

Кроме того, научные данные показывают, что розмариновая кислота уменьшает не только хроническое воспаление, но и окислительный стресс, рост опухоли.

При этом большая часть исследований, связанных с розмарином, проводилась на животных. Это важно учитывать.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.