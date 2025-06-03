Найден способ повысить шансы выживания при раке легких

Международный коллектив медиков доказал в рамках клинических испытаний, что предоперационная иммунотерапия немелкоклеточного рака легких на 10% повышает шансы долгосрочного выживания пациентов по сравнению с обычной химиотерапией, а также на 28% снижает общий риск смерти больных. Об этом сообщила пресс-служба ирландского Тринити-колледжа.

"До настоящего времени у нас не было подходов, позволяющих повысить вероятность излечения от рака легких после удаления первичной опухоли. Проведенные нами опыты показали, что комбинация их предоперационной иммунотерапии и химиотерапии снижает риск рецидива и повышает вероятность долгосрочного выживания пациентов", - заявил профессор медицинской школы Тринити-колледжа (Ирландия) Патрик Форд, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Исследователи уже несколько лет изучают возможность использования иммунотерапии на базе ниволумаба, экспериментального препарата для лечения лимфомы и опухолей кожи, для борьбы с самыми тяжелыми формами немелкоклеточного рака легких. Ниволумаб представляет собой синтетическое антитело, которое блокирует работу рецептора PD-1, своеобразного "тормоза" активности некоторых типов иммунных клеток.

Год назад ученые показали на примере двух десятков пациентов, что прием этого средства перед удалением опухоли продлил жизнь 80% добровольцев на пять и более лет. Данные успехи позволили ученым запустить более масштабные клинические испытания, в которых приняли участие 358 пациентов с немелкоклеточным раком легких. Участники этого эксперимента согласились пройти предоперационную иммунотерапию на базе ниволумаба в дополнение к традиционной химиотерапии, применяемой перед удалением опухоли.

Проведенные учеными наблюдения показали, что долгосрочная вероятность выживания пациентов повышалась примерно на 10% при приеме комбинированной химиотерапии и иммунотерапии по сравнению с одной химиотерапией (65% против 55%). При этом почти все пациенты (95%), у которых все следы опухоли полностью исчезли из организма после операции, прожили как минимум пять лет после начала эксперимента и не умерли от рецидива рака легких.

Общий риск преждевременной смерти пациентов при этом упал примерно на 28%, что говорит о значительном повышении эффективности терапии немелкоклеточного рака легких. Успешное завершение данных клинических испытаний, как считают эксперты, говорит в пользу начала широкого использования ниволумаба для предоперационной обработки данной формы опухолей.

О раке легких

По оценкам ВОЗ, рак легких является одной из главных причин преждевременной смерти людей наряду с болезнями сердца и сосудов, а также другими типами опухолей. В 2018 году он унес жизни примерно 1,76 миллиона жителей планеты, большая часть которых получила его из-за курения сигарет. По этой причине врачи всегда советуют курильщикам максимально быстро отказываться от употребления табака.