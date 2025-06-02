Ученые нашли связь между формой носа и тяжестью пневмонии

Предрасположенность к частым респираторным болезням связана не только с генетикой, иммунитетом или социальными условиями, но во многом зависит именно от анатомии носа, выяснили и рассказали «Газете.Ru» в Тольяттинском государственном университете (ТГУ).

«Форма и строение носа влияют на то, насколько эффективно он согревает, увлажняет и очищает воздух, а это, в свою очередь, влияет на защиту дыхательных путей и уязвимость к бронхолегочным заболеваниям. Нос – не просто антропологическая черта, а природный фильтр, защищающий наши легкие. У одних он работает как многослойный барьер, у других – как дырявое сито, и пропускает вирусы, токсины, патогены и грязь в легкие. Это объясняет, почему одни болеют тяжелее других, даже при равных условиях лечения и доступе к медицинской помощи», – рассказал автор работы, доцент института инженерной и экологической безопасности ТГУ Александр Ишматов.

Пандемия COVID-19 показала, насколько индивидуально может протекать одна и та же болезнь. Даже в одной семье симптомы и тяжесть заболевания у разных людей могут сильно отличаться. Ученые долго искали объяснение этим различиям, рассматривая генетику, иммунитет и социальные факторы. Согласно официальной статистике, афроамериканцы умирают от последствий загрязнения воздуха и COVID-19 в 1,7 раза чаще людей европеоидной расы. От осложнений после респираторных заболеваний пожилые (возраст 65+) страдают в три-пять раз чаще, чем люди до 60 лет. А мужчины на 50% уязвимее женщин к пневмонии.

По словам ученого, такую статистику можно объяснить формой носа. Например, у мужчин, как правило, более крупные носовые ходы, что влияет на поток воздуха и его обработку. С возрастом практически у каждого человека слизистая носа становится тоньше, а объем полостей увеличивается. Это снижает эффективность фильтрации и увлажнения воздуха, что в результате влияет на защиту дыхательных путей. Еще один пример: носы африканского типа фильтруют воздух на 40% хуже из-за эволюционной адаптации к жаркому климату. Из-за таких анатомических отличий носа некоторые люди сильнее страдают от заболеваний дыхательных путей.