У долгого похудения нашли неожиданный полезный эффект

Устойчивое снижение массы тела в среднем возрасте может значительно снизить риски хронических заболеваний и даже продлить жизнь. К такому выводу пришли исследователи из Хельсинкского университета. Результаты их исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

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В исследовании приняли участие более 23 тысяч человек в возрасте от 30 до 50 лет. Наблюдение за ними велось в течение 12-35 лет. Участников регулярно взвешивали, а также отслеживали состояние их здоровья, изменения в образе жизни и наличие хронических заболеваний. Особое внимание ученые уделяли тем, кто сумел стабильно снизить вес и удерживать результат в долгосрочной перспективе.

Как показал анализ, потеря в среднем 6,5% массы тела значительно снижала риск летального исхода от всех причин, включая инфаркт, инсульт, рак и заболевания легких. Ученые отметили, что в исследовании добровольцы снижали вес без помощи медикаментов или хирургии — исключительно за счет изменения питания и повышения физической активности.

Исследователи подчеркивают: решающим фактором является именно долговременное удержание достигнутого веса. В отличие от краткосрочных диет, плавное похудение и стабильное поддержание нормальной массы тела дает выраженный профилактический эффект.