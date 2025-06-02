Назван главный принцип питания для здоровья сердца

Американские ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения раскрыли главный принцип питания для сохранения здорового сердца. Анализ данных почти 200 тыс. человек за несколько десятилетий показал: для защиты сердца ключевую роль играет не выбор между низкоуглеводной и низкожировой диетой, а качество продуктов. Результаты исследования представили на конференции Американского общества питания (ASN) в Орландо.

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Команда сравнила влияние разных типов питания на риск ишемической болезни сердца. Оказалось, что здоровые версии диет (с упором на цельные злаки, овощи, орехи) снижали риск на 15%. В то же время нездоровые варианты с рафинированными углеводами и избытком жиров повышали опасность заболеваний.

Специалисты советуют увеличивать в рационе долю цельных продуктов: овощей, фруктов, бобовых, а также минимизировать потребление переработанного мяса и сладких напитков.

Ученые планируют изучить влияние генетики и образа жизни на эффективность диет, а также их связь с диабетом и онкологией. Эти данные помогут создавать персонализированные рекомендации по питанию.