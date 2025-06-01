Ученые ответили, как телевизор приближает вашу смерть

Для многих вечернее времяпрепровождение на диване перед телевизором является своеобразным видом отдыха. Но китайские ученые предупреждают — эта привычка может сократить вашу жизнь!

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Двадцатилетний эксперимент

Выводы ученых основаны на продолжительном эксперименте, который продлился более 20 лет. На протяжении всего этого времени исследователи из Медицинского университета Вэньчжоу изучали здоровье, питание и двигательную активность более чем 45 000 пациентов в возрасте старше 50 лет. И пришли к пугающему выводу.

Пугающие результаты

Проанализировав собранные данные, ученые пришли к выводу, что люди, увлеченно смотрящие телевизор, чаще недосыпают и переедают, делая упор на сладкую, жирную и богатую углеводами пищу. В сочетании с малоподвижным образом жизни это приводит к ожирению и развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Именно эти факторы часто становятся причиной преждевременной смерти.

Физическая активность

В то же время замена каждого часа, проведенного перед телевизором, легкой физической активностью на 8% увеличивает шансы на здоровую старость после 70 лет. А ежедневные часовые тренировки умеренной интенсивности повышает эти шансы на долгую жизнь и здоровую старость почти на треть!

Кроме того, исследователи отмечают, что работа за компьютером также негативно влияет на здоровье. Поэтому важно не только ограничивать время, проводимое перед телевизором, но и делать перерывы во время работы за компьютером, вставать и разминаться.