Ученые ответили, как телевизор приближает вашу смерть

Какая вредная привычка больше всего мешает долголетию на самом деле
Для многих вечернее времяпрепровождение на диване перед телевизором является своеобразным видом отдыха. Но китайские ученые предупреждают — эта привычка может сократить вашу жизнь!
Двадцатилетний эксперимент
Выводы ученых основаны на продолжительном эксперименте, который продлился более 20 лет. На протяжении всего этого времени исследователи из Медицинского университета Вэньчжоу изучали здоровье, питание и двигательную активность более чем 45 000 пациентов в возрасте старше 50 лет. И пришли к пугающему выводу.
Пугающие результаты
Проанализировав собранные данные, ученые пришли к выводу, что люди, увлеченно смотрящие телевизор, чаще недосыпают и переедают, делая упор на сладкую, жирную и богатую углеводами пищу. В сочетании с малоподвижным образом жизни это приводит к ожирению и развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Именно эти факторы часто становятся причиной преждевременной смерти.
Физическая активность
В то же время замена каждого часа, проведенного перед телевизором, легкой физической активностью на 8% увеличивает шансы на здоровую старость после 70 лет. А ежедневные часовые тренировки умеренной интенсивности повышает эти шансы на долгую жизнь и здоровую старость почти на треть!
Кроме того, исследователи отмечают, что работа за компьютером также негативно влияет на здоровье. Поэтому важно не только ограничивать время, проводимое перед телевизором, но и делать перерывы во время работы за компьютером, вставать и разминаться.