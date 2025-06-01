Ученые выяснили, что снижает риск развития болезни Альцгеймера

Ученые из Техасского университета в Сан-Антонио подтвердили, что низкий уровень «плохого» холестерина и высокая активность систем транспортировки жиров в организме снижают риск развития болезни Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.

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Анализ основывался на данных участников долгосрочного Фрамингемского исследования, начатого в середине XX века. В выборку вошли мужчины и женщины в возрасте от 30 до 59 лет, у которых в начале наблюдений не было признаков сердечно-сосудистых заболеваний. Позднее были отобраны 822 человека в возрасте от 60 лет и старше без деменции, за состоянием которых следили с конца 1980-х годов по 2020 год.

У всех участников зафиксировали показатели когнитивной функции и уровни различных липопротеинов – жироподобных веществ в крови. Особое внимание ученые уделили липопротеинам низкой плотности (ЛПНП) — так называемому «плохому» холестерину — и их малым плотным частицам (sdLDL-C). Эти частицы склонны образовывать атеросклеротические бляшки.

Выяснилось, что увеличение концентрации sdLDL-C на одно стандартное отклонение было связано с увеличением риска болезни Альцгеймера на 21%. В то же время, повышение уровня белка ApoB48 — компонента липопротеинов, транспортирующих жиры из кишечника в кровь, — снижало такую вероятность на 22%.

Особенно выраженные различия наблюдались при сравнении уровней «хорошего» холестерина (ХС ЛПВП). У участников с самыми высокими значениями вероятность развития болезни Альцгеймера была на 44% ниже по сравнению с теми, у кого уровень ХС ЛПВП был самым невысоким.

По словам исследователей, результаты подчеркивают важность контроля липидного профиля не только для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, но и для снижения риска нейродегенеративных нарушений, включая болезнь Альцгеймера.