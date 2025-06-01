Как микропластик попадает в организм человека и чем он так опасен

Микропластик из почвы попадает в овощи и злаки, а затем — в организм человека. Ученые бьют тревогу: сотни тысяч тонн пластиковых частиц ежегодно накапливаются в сельхозугодьях, угрожая здоровью.

Крошечные пластиковые частицы, проникающие в почву, несут с собой опасные химические добавки и загрязняющие вещества. Исследования показывают, что микропластик уже обнаружен в таких сельскохозяйственных культурах, как салат, пшеница и морковь. Это означает, что пластик и его токсичные компоненты постепенно проникают в пищевую цепочку, а затем — в организм человека.

Почва как накопитель микропластика

Эколог-биотехнолог Джозеф Боктор из Университета Мердока (Австралия) возглавил исследовательскую группу, которая проанализировала около 200 научных работ, чтобы проследить пути попадания пластика и его химических компонентов на сельскохозяйственные угодья и в продукты питания.

Ученые подсчитали, что в Европе и Северной Америке сотни тысяч тонн микропластика ежегодно оседают в почвах, используемых для выращивания пищи. Например, только в Великобритании с удобрениями и добавками в землю попадает около 22 500 тонн микропластика в год.

Главные источники загрязнения

Одним из основных факторов загрязнения является пластиковая мульча — сельскохозяйственная техника, при которой почву покрывают полиэтиленовой пленкой для сохранения влаги и защиты от сорняков. Хотя этот метод повышает урожайность, он же становится ключевым источником микро- и нанопластика в земле.

Кроме того, в почву микропластик попадает через:

осадки сточных вод,

органические удобрения,

твердые биологические отходы.

Как пластик проникает в растения?

Микропластик может попадать в сельскохозяйственные культуры несколькими способами:

Через корни — клетки растений поглощают частицы из почвы. Через листья — пластик оседает из воздуха через устьица. С водой — загрязненная влага всасывается корневой системой.

«Эти микропластики превращают сельскохозяйственные земли в пластиковую ловушку», — предупреждает Боктор.

Ученый подчеркивает, что проблема остается малоизученной, а регуляторные меры практически отсутствуют.

Чем опасен микропластик для здоровья?

Исследования связывают микро- и нанопластик с серьезными последствиями для организма:

Нарушение фертильности у мужчин,

Повреждение сердечно-сосудистой системы,

Гормональные сбои,

Нейродегенеративные изменения,

Мутации ДНК.

Особую тревогу вызывает способность пластиковых добавок, таких как фталаты и полибромированные дифениловые эфиры (ПБДЭ), накапливаться в организме. Эти вещества связаны с:

Репродуктивными нарушениями,

Риском онкологических заболеваний,

Токсическим воздействием на печень и иммунную систему.

«Это не гипотетическая угроза — процесс уже идет, тихо и системно разрушая биологические системы», — говорит Боктор.

Исследование опубликовано в журнале Environmental Sciences Europe. Ученые призывают к срочным мерам по контролю за использованием пластика в сельском хозяйстве и более глубокому изучению его влияния на здоровье человека.