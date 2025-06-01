Как микропластик попадает в организм человека и чем он так опасен

Микропластик в вашем салате: как опасные частицы попадают из почвы в организм
Микропластик из почвы попадает в овощи и злаки, а затем — в организм человека. Ученые бьют тревогу: сотни тысяч тонн пластиковых частиц ежегодно накапливаются в сельхозугодьях, угрожая здоровью.
Крошечные пластиковые частицы, проникающие в почву, несут с собой опасные химические добавки и загрязняющие вещества. Исследования показывают, что микропластик уже обнаружен в таких сельскохозяйственных культурах, как салат, пшеница и морковь. Это означает, что пластик и его токсичные компоненты постепенно проникают в пищевую цепочку, а затем — в организм человека.
Почва как накопитель микропластика
Эколог-биотехнолог Джозеф Боктор из Университета Мердока (Австралия) возглавил исследовательскую группу, которая проанализировала около 200 научных работ, чтобы проследить пути попадания пластика и его химических компонентов на сельскохозяйственные угодья и в продукты питания.
Ученые подсчитали, что в Европе и Северной Америке сотни тысяч тонн микропластика ежегодно оседают в почвах, используемых для выращивания пищи. Например, только в Великобритании с удобрениями и добавками в землю попадает около 22 500 тонн микропластика в год.
Главные источники загрязнения
Одним из основных факторов загрязнения является пластиковая мульча — сельскохозяйственная техника, при которой почву покрывают полиэтиленовой пленкой для сохранения влаги и защиты от сорняков. Хотя этот метод повышает урожайность, он же становится ключевым источником микро- и нанопластика в земле.
Кроме того, в почву микропластик попадает через:
- осадки сточных вод,
- органические удобрения,
- твердые биологические отходы.
Как пластик проникает в растения?
Микропластик может попадать в сельскохозяйственные культуры несколькими способами:
- Через корни — клетки растений поглощают частицы из почвы.
- Через листья — пластик оседает из воздуха через устьица.
- С водой — загрязненная влага всасывается корневой системой.
«Эти микропластики превращают сельскохозяйственные земли в пластиковую ловушку», — предупреждает Боктор.
Ученый подчеркивает, что проблема остается малоизученной, а регуляторные меры практически отсутствуют.
Чем опасен микропластик для здоровья?
Исследования связывают микро- и нанопластик с серьезными последствиями для организма:
- Нарушение фертильности у мужчин,
- Повреждение сердечно-сосудистой системы,
- Гормональные сбои,
- Нейродегенеративные изменения,
- Мутации ДНК.
Особую тревогу вызывает способность пластиковых добавок, таких как фталаты и полибромированные дифениловые эфиры (ПБДЭ), накапливаться в организме. Эти вещества связаны с:
- Репродуктивными нарушениями,
- Риском онкологических заболеваний,
- Токсическим воздействием на печень и иммунную систему.
«Это не гипотетическая угроза — процесс уже идет, тихо и системно разрушая биологические системы», — говорит Боктор.
Исследование опубликовано в журнале Environmental Sciences Europe. Ученые призывают к срочным мерам по контролю за использованием пластика в сельском хозяйстве и более глубокому изучению его влияния на здоровье человека.