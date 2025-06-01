Ученые назвали предвестник раннего ухода из жизни

Зарубежные исследователи указали на возрастное окно, определяющее, в каком состоянии человек будет встречать свои преклонные годы. Так, уже к 36 годам могут начать проявляться последствия малоподвижного образа жизни, где вместе с недостатком физической активности присутствуют вредные привычки, - курение и употребление алкоголя.

После 30 лет ресурсов все меньше, а еще через десять лет они заканчиваются, предупредили специалисты. Однако они отметили, что даже в 40 лет ситуацию можно изменить, убрать перечисленные факторы риски. У некоторых людей период, от которого зависит самочувствие в старости, длится с 36 до 46 лет.

Исследовало показало, что худший прогноз был у людей, которые до 36 лет не перестали курить и не ограничили спиртное, и при этом не увеличили физическую активность. Все это негативно сказывалось как на физическом, там и на психическом состоянии добровольцев.

Согласно выводам исследователей, каждый из пунктов увеличивает риск болезней и преждевременного ухода из жизни.

"Это важно учитывать как в раннем возрасте, так и в среднем", - заключили исследователи.

Материал об этом опубликован в журнале Annals of Medicine.

Ранее медики из Оксфордского центра здоровья населения проанализировали данные о состоянии около полумиллиона людей и заявили, что вес человека в возрасте до десяти лет может затем определять скорость старения человека. Например, ожирение в юном возрасте - тревожный признак. Важно, чтобы вес был в пределах нормальных показателей.