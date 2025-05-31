Ученые выяснили, что опаснее: сладкая еда или газировка

Газированные напитки, энергетические батончики и фруктовые соки способны увеличивать риск развития сахарного диабета второго типа сильнее, чем продукты питания, содержащие натуральный сахар. К такому выводу пришли исследователи из Университета Бригама Янга (Brigham Young University), опубликованного в журнале Advances in Nutrition.

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Научная команда изучила рацион питания более 500 тысяч человек из разных стран и сделала важный вывод: происхождение и тип сахаров, содержащихся в пище, играют определяющую роль в вероятности развития диабета.

Например, ежедневное употребление всего одной стандартной порции сладкого напитка объемом 350 мл увеличивает риск диабета на 25%. Что интересно, натуральные фруктовые соки, даже 100%-ные, оказались не такими уж безопасными: стакан объемом 240 мл, выпиваемый ежедневно, повышает риск диабета на 5%.

Ученые подчеркивают, что речь идет о сравнительном увеличении риска, а не абсолютных цифрах. Если изначальный риск развития диабета составляет 10%, то четыре порции сладких напитков в день могут поднять его до 20%.

Главная проблема сладких напитков, по мнению исследователей, заключается в том, что сахара в них содержатся в свободной форме, быстро всасываются и приводят к быстрому подъёму уровня глюкозы в крови. Это создаёт дополнительную нагрузку на печень, способствует отложению жира и развитию инсулинорезистентности.

Напротив, сахара, содержащиеся в натуральных продуктах вроде фруктов, молочных продуктов и цельнозерновых, поступают в организм вместе с волокнами, белками и жирами, что замедляет их усвоение и уменьшает негативное влияние на метаболизм. Ранее у больного диабетом Филиппа Киркорова развился частичный некроз ткани на месте ожога.