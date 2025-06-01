Ученые смогли продлить жизнь пациентам с раком мозга

Двойная иммунотерапия на базе "перепрограммированных" Т-клеток, нацеленная на борьбу с агрессивными формами глиобластомы, продлила жизнь сразу нескольким пациентам более чем на 12 месяцев, что продемонстрировало высокую перспективность этой методики лечения рака мозга. Об этом сообщила пресс-служба медицинской школы Университета штата Пенсильвания (PSU).

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«Для нас было чем-то необыкновенным увидеть, как на наших глазах исчезали рецидивы опухолей, так как в прошлом ни одна другая форма иммунотерапии не позволяла достичь подобных результатов. До начала наших испытаний опухоли у этих пациентов росли с очень большой скоростью. Наша терапия позволила изменить траекторию развития болезни, что очень важно для всех носителей глиобластомы», — заявил доцент PSU Стивен Бэгли, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые уже несколько лет адаптируют CAR-T иммунотерапию для лечения глиобластомы, одной из самых смертоносных и агрессивных форм рака мозга. Несколько лет назад ученые модифицировали эту терапию таким образом, что она заставляет Т-клетки пациентов распознавать два белка, которые активно вырабатываются раковыми клетками мозга, пептиды IL13RA2 и EGFRv3.

Год назад исследователи опубликовали первые промежуточные итоги клинических испытаний с участием шести пациентов, в рамках которых медикам удалось значительно замедлить рост опухоли и уменьшить объем новообразований у всех добровольцев. Эти успехи открыли дорогу для расширения испытаний и подключения к ним еще 18 пациентов, у которых глиобластома повторно развилась после удаления первичной опухоли.

Как показали последующие наблюдения, введение в их организм иммунотерапии привело к значительному уменьшению объема опухоли у 62% добровольцев, у которых ее изначальный объем превышал 1 куб. см. При этом 43% добровольцев прожили больше года после начала терапии, тогда как подавляющее большинство носителей рекуррентной глиобластомы умирает через шесть - девять месяцев после повторного появления рака.

В одном случае, по словам ученых, им удалось полностью стабилизировать состояние пациента и полностью остановить рост опухоли. На настоящий момент он прожил более 16 месяцев и находится в стабильном состоянии несмотря на то, что на момент начала терапии раковые клетки активно распространялись по его телу. Это дает надежды на то, что внедрение двойной CAR-T терапии глиобластомы в клиническую практику поможет спасти большое число жизней носителей этой опухоли, подытожили медики.

О глиобластоме

Глиобластома представляет собой один из самых распространенных типов рака мозга. По текущим оценкам медиков, подобные злокачественные опухоли каждый год возникают у примерно 300 тыс. жителей Земли. Большинство пациентов умирают от глиобластомы в течение 12-18 месяцев, и только 9% остаются живы через два года после постановки диагноза.