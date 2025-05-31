ИИ научился оценивать паралич лицевого нерва

Ученые из Токио разработали усовершенствованную систему на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая помогает более точно оценивать степень лицевого паралича у пациентов. Этот недуг, при котором нарушается движение мышц лица из-за повреждения нервов, требует тщательной диагностики для выбора правильного лечения, но существующие методы часто субъективны и неточны.

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В своей работе исследователи взяли уже существующую модель распознавания лиц 3D-FAN, изначально обученную на обычных изображениях лиц без паралича, и доработали ее с помощью дополнительного обучения на данных пациентов с параличом. В ходе этого процесса специалисты вручную корректировали ключевые точки лица, такие как брови, веки и рот, чтобы повысить точность распознавания асимметрии и других симптомов.

После дополнительного обучения улучшенная модель смогла гораздо точнее выявлять ключевые особенности лица, важные для диагностики паралича, включая трудности с улыбкой и закрытием глаз. Благодаря этому, искусственный интеллект теперь может выдавать более объективные и количественные оценки состояния пациентов, что ранее было проблемой из-за человеческого фактора и разницы в субъективных оценках.

Авторы исследования считают, что такой подход с «тонкой настройкой» модели на ограниченном наборе данных может быть применен и для других редких заболеваний. В дальнейшем ученые планируют сделать эту систему доступной для других врачей и исследователей.

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