Новый ИИ предскажет диабет и болезни сердца за годы до первых симптомов

Ferra.ru

Учёные из Университета Юты разработали ИИ под названием RiskPath, способный прогнозировать развитие хронических заболеваний задолго до появления первых симптомов.

Новый ИИ предскажет диабет и болезни сердца за годы до первых симптомов
© Ferra.ru

Система анализирует долгосрочные изменения в показателях здоровья и определяет риски, связанные с диабетом, сердечно-сосудистыми и другими недугами.

Как отмечает одна из авторов проекта, доктор Нина де Лейси, цель технологии — выявлять уязвимых пациентов до того, как болезнь начнёт развиваться.

По её словам, точность RiskPath уже превышает возможности традиционных медицинских методов. Главное преимущество алгоритма это «объяснимость»: врачи смогут понять, почему ИИ считает пациента подверженным тому или иному риску.

Разработка может стать прорывом в профилактической медицине. Главный ИИ-специалист университета Маниш Парашар поддерживает проект, но подчёркивает важность критического подхода: технология не должна подменять врачебное суждение.

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