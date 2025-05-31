Почему людей с четвертой группой крови называют «хамелеонами»

В мире, где кровь делит нас на категории, четвёртая группа крови (AB) выделяется как самая загадочная и редкая. Она встречается лишь у 5–8% населения планеты, что делает её настоящим феноменом. Но что такого особенного в людях с этой группой крови? Учёные, медики и даже психологи пытаются разгадать её тайны, и чем глубже они копают, тем больше находят интригующих деталей.

Четвёртая группа крови — это эволюционная новинка. В отличие от групп A, B и O, которые сформировались десятки тысяч лет назад, AB появилась относительно недавно, вероятно, около 1000–1200 лет назад. Учёные предполагают, что она возникла из смешения групп A и B в результате миграций и смешения популяций. Это делает носителей AB своего рода «гибридами», сочетающими черты двух миров. В медицинском смысле это проявляется в их уникальной способности: люди с AB+ являются универсальными реципиентами, способными принимать кровь любой группы. Но за эту суперспособность приходится платить — они также более уязвимы к определённым рискам.

Исследования показывают, что четвёртая группа крови связана с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Например, исследование Гарвардской школы общественного здоровья 2014 года выявило, что люди с AB имеют на 23% выше вероятность сердечных проблем по сравнению с носителями группы O. Причина, вероятно, в особенностях свёртывания крови: у AB чаще встречаются факторы, способствующие тромбообразованию. Однако их иммунная система демонстрирует удивительную гибкость, адаптируясь к широкому спектру патогенов, что, возможно, и стало эволюционным преимуществом этой группы.

Но не только биология делает четвёртую группу особенной. Психологи и популяризаторы, такие как японский исследователь Наоми Джиро, связывают AB с уникальным характером. В Японии, где группа крови считается чуть ли не ключом к личности, людей с AB называют «хамелеонами». Их описывают как творческих, эмпатичных, но иногда противоречивых — способных сочетать рациональность группы A и страстность группы B. Однако научные доказательства таких утверждений шатки: большинство исследований не подтверждают прямую связь между группой крови и характером. И всё же идея, что AB — это люди с «двойной душой», продолжает будоражить умы.

Есть и социальный аспект: редкость четвёртой группы делает её носителей особенными в медицинском сообществе. Доноры с AB+ востребованы, но их кровь сложнее найти, что подчёркивает их уникальную роль в спасении жизней. В то же время люди с AB- сталкиваются с трудностями, так как их группа — одна из самых редких, и найти подходящего донора для них непросто.

Четвёртая группа крови — это не только биологический феномен, но и символ человеческой адаптации. Она напоминает, как эволюция творит чудеса, создавая новые пути в ответ на вызовы среды. И хотя наука ещё не раскрыла всех её тайн, люди с AB продолжают интриговать учёных и вдохновлять романтиков. Возможно, их уникальность — в способности быть мостом между разными мирами, будь то кровь или душа.