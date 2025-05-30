Создан материал для масок и респираторов, задерживающий 98% бактерий

Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали фильтрующий материал на основе угля и меди, который задерживает 98% бактерий. Разработка может стать основой для масок и респираторов, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Ученые ПНИПУ разработали фильтрующий материал на основе угольной ткани и меди, способный обеспечить 98%-ю защиту от бактерий. Продукт предназначен для использования в масках, респираторах или фильтрах-поглотителях и будет полезен медицинским учреждениям, химическим лабораториям и производствам с высокими требованиями к стерильности воздуха", - сообщили в вузе.

Основой для фильтрующего материала послужила угольная ткань, модифицированная частицами меди. Авторы проверили ее эффективность двумя способами: сначала они поместили образцы в засеянную бактериями питательную среду и проанализировали зоны гибели микроорганизмов, а затем испытали фильтр, направляя на него поток зараженного воздуха.

"Результаты испытаний показали, что разработанный фильтр эффективно задерживает микроорганизмы из поступающего потока воздуха. <...> Это подтверждает возможность использования нашего продукта в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и в качестве воздушного фильтра-поглотителя для обеззараживания среды", - уточнила Елена Фарберова, доцент кафедры "Химия и биотехнология" ПНИПУ, чьи слова приводит пресс-служба университета.

Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030".