Ученые выяснили, как чума адаптировалась к выживанию

Международный коллектив палеогенетиков обнаружил свидетельства того, что две крупнейшие эпидемии чумы, средневековая "черная смерть" и чума Юстиниана, продлились необычно долго из-за появления в ДНК чумной палочки нескольких мутаций в генах из семейства pla, снизивших ее смертоносность, но ускоривших ее распространение грызунами. Об этом сообщила пресс-служба французского Института Пастера.

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«Когда патогенность данной бациллы снизилась, это дало ей конкурентное преимущество по сравнению с более опасными штаммами чумной палочки при распространении в пространствах с низкой плотностью населения. Данное открытие является яркой иллюстрацией баланса, который необходимо поддерживать патогенам для эффективного распространения от одной к другой жертве», — пояснил научный сотрудник Института Пастера (Франция) Хавьер Писарро-Серда, чьи слова приводит пресс-служба института.

Эксперты под руководством профессора Университета Макгилла (Канада) Хендрика Пойнара совершили это открытие при изучении структуры ДНК нескольких десятков штаммов древней чумной палочки (Yersinia pestis). Обрывки их геномов были извлечены из останков жертв чумы Юстиниана и средневековой "черной смерти", найденных на кладбищах VI-VII веков и XIV-XV века во Франции, Англии, Германии и ряде других стран Европы.

Ученых заинтересовало то, как менялась структура генома чумной палочки по мере развития древних эпидемий. Руководствуясь этой идеей, исследователи сравнили наборы мутаций в геномах чумной палочки из останков первых и последующих жертв этих пандемий и обнаружили, что и в том, и в другом случае в геноме Yersinia pestis уменьшилось число "рабочих" вариаций генов из семейства pla. Они играют важную роль в формировании бубонов и их активность напрямую определяет летальность инфекции.

Для раскрытия биологического смысла мутаций в генах pla исследователи изучили образцы ныне существующих форм Yersinia pestis, эпизодически вызывающих вспышки чумы в странах Азии. Это помогло ученым выявить сразу три современных штамма чумной палочки с аналогичными мутациями в генах pla и изучить особенности вызываемой ими инфекции в опытах на культурах клеток и на мышах.

Оказалось, что данные мутации значительным образом ускоряли распространение бубонной чумы, что было связано с тем, что они на несколько дней увеличивали типичные сроки жизни грызунов после заражения. Это позволяло пандемическим формам чумной палочки распространяться дальше и быстрее, чем их предшественникам, и выживать при попадании в среды обитания с низкой плотностью носителей. Это объясняет то, почему "черная смерть" и чума Юстиниана продлились необычно долго, подытожили исследователи.

Об эпидемиях чумы

Человеческая цивилизация пережила несколько масштабных эпидемий с похожими симптомами, напоминающими чуму. Первой из них была так называемая чума Юстиниана, вспыхнувшая в Византии в середине VI века и унесшая жизни более 100 миллионов жителей империи и других стран Средиземноморья. Средневековая "черная смерть", вторая крупная вспышка такого рода, уничтожила около трети жителей Европы в середине XIV века.