Выявлен ключевой механизм старения

Неконтролируемая форма гибели клеток — некроз — может оказаться не просто симптомом болезней, а ключевым механизмом старения, который можно использовать для радикального изменения подходов к лечению возрастных заболеваний и подготовке к дальним космическим миссиям. К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона, биотехнологической компании LinkGevity и Европейского космического агентства (ESA). Работа опубликована в журнале Oncogene.

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В отличие от «запрограммированной» клеточной смерти, необходимой для обновления тканей, некроз — процесс хаотичный и разрушительный. При некрозе клетки буквально разрываются, выбрасывая токсичные вещества, вызывая воспаление и повреждая окружающие ткани. Исследование утверждает, что некроз не просто следствие, а один из главных факторов системной деградации организма.

«Некроз — это не просто конец клетки. Это начало цепной реакции, ведущей к воспалению и хроническим заболеваниям», — объяснил доктор Кэринa Керн, CEO LinkGevity и ведущий автор работы.

Центральную роль в некрозе играет кальций: при сбое баланса ион кальция врывается в клетку, вызывая ее «короткое замыкание». В отличие от апоптоза (упорядоченной клеточной гибели), некроз разрушает клетку изнутри и «отравляет» соседние.

«Когда клетки умирают, это не всегда мирный процесс для их окружения», — отметил доктор Кит Сью из Университетского колледжа Лондона.

Особое внимание исследователи уделяют поражениям почек, где некроз может быть «невидимым убийцей». Почечная недостаточность часто развивается не из-за одной причины, а как результат совокупного действия факторов — недостатка кислорода, воспаления, токсинов — все они запускают некроз.

«Мы не можем остановить все стрессоры, но если мы вмешаемся на этапе некроза — это будет все равно, что остановить весь процесс», — подчеркнула доктор Сью.

Находка также имеет значение для будущего освоения космоса. На фоне низкой гравитации и радиации у астронавтов ускоряются старение и почечные нарушения. Некроз может быть основной причиной этого ускоренного распада.

«Если мы сможем контролировать некроз, это откроет путь не только к долголетию на Земле, но и к безопасному полету к другим планетам», — добавил профессор Дэмиан Бейли, руководитель рабочей группы ESA по наукам о жизни.

Ученые уверены: если остановить некроз — даже временно — можно прервать разрушительные каскады и дать шанс на восстановление тканей.