Открылась лаборатория для анализа медицинских данных с применением ИИ

Лаборатория анализа биомедицинских изображений и данных, которая станет частью Кампуса цифровых лабораторий Blue Sky Research, открылась в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ). Лаборатория организована при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе вуза.

"Мы создаем программное обеспечение, которое с помощью ИИ позволяет значительно увеличить разрешение и качество трехмерных флуоресцентных изображений. Также с его помощью мы сегментируем и анализируем форму синапсов нейронов, изучаем прижизненную активность нейронов лабораторных мышей. Надеемся, что эти исследования станут важным этапом в поиске причин и способов лечения нейродегенеративных заболеваний", - приводит пресс-служба СПбПУ слова кандидата физико-математических наук, заведующей лабораторией Екатерины Пчицкой.

Основная задача нового научного центра - изучение нейродегенеративных заболеваний с использованием технологий искусственного интеллекта. Команда молодых ученых Института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ разрабатывает фундаментальную модель связи активности мозга и поведения человека как в норме, так и при патологиях, включая болезнь Альцгеймера и Хантингтона.

Новый научный центр стал еще одним подразделением института, где уже более десяти лет ведутся исследования молекулярных механизмов нарушений работы головного мозга. Лаборатория будет интегрирована в научно-образовательную экосистему СПбПУ, насчитывающую 12 институтов и объединенный научно-технологический комплекс. Проект реализуется в рамках конкурса "Blue Sky Research - искусственный интеллект в науке" - инициативы, направленной на цифровую трансформацию научных областей. Кампус включает пять лабораторий, специализирующихся на использовании ИИ в фундаментальных исследованиях.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого имеет статус национального исследовательского университета. Ежегодно там проводятся международные симпозиумы и конференции.