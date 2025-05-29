Найден биомаркер для оценки эффективности лекарств при аутизме

В пресс-служба Российского научного фонда (РНФ) сообщили, что ученые выявили биомаркер, который позволяет оценивать эффективность лекарств при аутизме. Оказалось, что некоторые препараты способны удлинять теломеры — концевые участки хромосом, которые обычно сокращаются с возрастом. Это открытие может помочь быстрее понять, насколько лекарства действуют и насколько они безопасны.

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Исследователи изучали влияние трех популярных при аутизме препаратов — рисперидона, нооклерина и амитриптилина — на длину теломер у лабораторных крыс, склонных к аутичным расстройствам. Особое внимание уделялось клеткам префронтальной коры и гиппокампа — двух участков мозга, сильно затронутых при аутизме. Животным месяц вводили лекарства, после чего ученые измеряли изменения в длине теломер и активности связанных генов.

Результаты показали, что рисперидон и нооклерин в несколько раз увеличивают длину теломер у самцов крыс, что сопровождалось снижением тревожности и изменениями активности генов. Однако у самок и при приеме амитриптилина таких изменений не наблюдалось. Это говорит о различиях в действии препаратов и необходимости учитывать пол при выборе терапии.

Полученные данные позволяют рассматривать длину теломер как биомаркер эффективности лечения аутизма.