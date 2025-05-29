Найден способ остановить развитие эпилепсии

Ученые Южного федерального университета (ЮФУ) и Волгоградского государственного медицинского университета синтезировали новое вещество, которое способно остановить развитие эпилепсии и уменьшить частоту судорог. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

"Исследователи Южного федерального университета и Волгоградского государственного медицинского университета разработали перспективное соединение, которое может стать эффективным средством для лечения эпилепсии. [Ученые] синтезировали новое соединение на основе производных бензимидазола - класса веществ с доказанной нейропротекторнойактивностью. Лабораторные испытания подтвердили, что новая молекула не только снижает частоту судорожных приступов, но и защищает нейроны от повреждений", - говорится в сообщении.

Уточняется, что новое соединение, в отличие от многих существующих препаратов не вызывает тяжелых побочных эффектов и не провоцирует ухудшение состояния после отмены терапии.