Ученые выявили новое полезное свойство грецких орехов

Ученые заявили о способности грецких орехов бороться с раковыми клетками. К такому выводу пришли исследователи из Университета Коннектикута в США.

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Результаты исследования представлены в журнале AACRJournals. Ученые провели эксперимент с участием 39 мужчин и женщин в возрасте от 40 до 65 лет. Перед тем, как приступить к исследованию, им провели колоноскопию, анализ крови, изучили микробиом кишечника и маркеры воспаления. Как оказалось, чем выше уролитин А в организме, тем меньше рисков развития рака кишечника. Грецкие орехи, которые давали испытуемым, повысили уровень этого вещества в организме за счет содержания эллагитанина.

Также орехи способствуют повышению пептида YY – гормона, подавляющего рост опухолей и снижающего аппетит. Ученые убеждены: грецкие орехи не только снижают риск развития рака, но и тормозят развитие злокачественного процесса.

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