Разработан ДНК-тест на основе отечественных реагентов

ДНК-тест, позволяющий провести масштабное исследование генетической истории, на основе отечественных наборов реагентов создали в Новосибирске. Разработка представлена на международной конференции Startup Village 2025, которая проходит в Сколково с 29 по 30 мая, сообщили ТАСС в компании-резиденте новосибирского технопарка MyGenetics (ООО "Национальный центр генетических исследований").

"Это ДНК-тест на происхождение. Продукт основан на собственной разработке отечественных наборов реагентов для выявления генетических маркеров, а лабораторный анализ проводится с использованием высокоточного оборудования нового поколения", - рассказал ТАСС начальник отдела разработки Валерий Полуновский.

Разработчики отмечают, что в РФ сейчас остро стоит вопрос импортозамещения реагентики для высокотехнологичных исследований.

Отчет по результатам теста включает три ключевых результата: этнический состав (по четырем основным группам), гаплогруппа по отцовской линии (Y-хромосома) и гаплогруппа по материнской линии (митохондриальная ДНК). Таким образом, тест позволяет человеку исследовать различные аспекты своей генетической истории: определить расовую принадлежность, проследить родословную далеких предков и пути миграции племен.

Еще одним преимуществом теста является скорость, поскольку получить результат можно уже через 45 дней, в то время как у аналогичных тестов других производителей на это уходит несколько месяцев.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе Новосибирского областного инновационного фонда, MyGenetics представляет собой платформу интерпретации генетических данных для персонализированной медицины.

"Платформа позволяет собирать, структурировать и анализировать большие объемы научных и клинических данных, обрабатывать результаты генетических тестов (ПЦР, NGS) и представлять их как для неспециалистов в области генетики, например, для индивидуальных рекомендаций по питанию, спорту и косметологии, так и для профессионалов в сфере медицины", - добавили в пресс-службе.

Startup Village 2025 - конференция, которая проходит с 29 по 30 мая 2025 года в "Сколково". Деловая программа включает в себя несколько десятков сессий, посвященных роботизации и искусственному интеллекту, кадрам и построению карьеры, развитию беспилотных технологий, внедрению инновационных решений в сфере строительства и другим вопросам.