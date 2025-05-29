Ученые раскрыли механизм «перезагрузки» организма после стресса

Американские ученые из Университета штата Пенсильвания выяснили, как наш организм восстанавливается после стрессовых ситуаций. Работа проливает свет на молекулярные процессы, стоящие за реакцией «бей или беги». Исследование опубликовано в журнале Американского химического общества (JASC).

Специалисты сосредоточились на протеинкиназе А (PKA) — ключевом белке, регулирующем сотни процессов в организме (от метаболизма до формирования памяти). При стрессе или голодании гормоны вроде адреналина и глюкагона запускают цепную реакцию, активирующую PKA через молекулу цАМФ.

Используя передовые методы визуализации, включая криоэлектронную микроскопию, ученые обнаружили три ранее неизвестных конформации белкового комплекса PKA во время процесса «перезагрузки». Это открытие можно сравнить с обнаружением новых деталей в сложном механизме.

Особую роль в этом процессе играют фосфодиэстеразы (PDE) — белки, удаляющие цАМФ и возвращающие систему в исходное состояние. Как выяснили исследователи, с каждым циклом активации и сброса система становится эффективнее, подобно тому как тренируется спортсмен.

Исследование имеет важные последствия для понимания действия кофеина (ингибитора PDE), эффектов препарата против ожирения, развития стресс-зависимых заболеваний и процессов и формирования памяти.